Moskau (AFP) Ein bewaffneter Schüler hat am Montag an einer Moskauer Schule kurzzeitig mehr als 20 Jugendliche in seine Gewalt gebracht. Bei dem rund eine halbe Stunde andauernden Geiseldrama wurden nach Angaben der russischen Behörden ein Polizist und ein Lehrer getötet. Der Geiselnehmer wurde Medienberichten zufolge überwältigt und festgenommen. Seine Motive für die Tat waren zunächst unklar.

