Sotschi (AFP) Was sich viele bereits dachten, ist nun auch offiziell bestätigt: Der russische Präsident Wladimir Putin wählte den Badeort Sotschi am Schwarzen Meer höchstpersönlich als Austragungsort für die Olympischen Winterspiele aus. Dies verkündete der Staatschef in einer Dokumentation über das Sportgroßereignis, aus der das russische Staatsfernsehen am späten Sonntag Ausschnitte zeigte. "Es ist für mich besonders schön zu sehen, was hier geschieht, weil ich den Ort selbst ausgesucht habe", sagte Putin darin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.