Sydney (SID) - Das australische Schwimm-Idol Ian Thorpe ist am frühen Montagmorgen in eine Klinik eingeliefert worden. Entsprechende nationale Medienberichte bestätigte Thorpes Manager James Erskine.

Der fünfmalige Olympiasieger war in einem Vorort von Sydney von der Polizei im "benebelten" Zustand in einem fremden Fahrzeug aufgefunden und zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Thorpes Management gab an, der Schwimmstar habe unter dem Einfluss von Antidepressiva und Schmerzmitteln gestanden.

Erst in der vergangenen Woche waren Gerüchte über einen möglichen Alkoholmissbrauch des 31-jährigen Thorpe laut geworden, die sein Management aber umgehend dementierte. Der elfmalige Weltmeister war 2006 zurückgetreten und hatte 2011 nach einer fünfjährigen Pause seine Rückkehr ins Schwimmbecken angekündigt. Bei den Trials für die Olympischen Spiele 2012 in London war Thorpe allerdings deutlich gescheitert.