Kayseri (AFP) Gut acht Monate nach den landesweiten regierungskritischen Protesten in der Türkei ist der Prozess um die tödliche Prügelattacke gegen den 19-jährigen Studenten Ali Ismail Korkmaz angelaufen: Die vier angeklagten Polizisten bestritten am Montag im zentralanatolischen Kayseri die ihnen zur Last gelegten Taten, einer von ihnen räumte jedoch ein, dem am Boden liegenden Korkmaz einen "kleinen Tritt" versetzt zu haben.

