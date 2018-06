Rio de Janeiro (AFP) Nach tödlichen Schüssen auf eine Polizistin ist die Polizei in Rio de Janeiro am Dienstag in mehreren Armenvierteln gegen Kriminelle vorgegangen und hat sechs Menschen erschossen. Vier weitere Menschen wurden bei dem Großeinsatz in der Favela Morro do Juramento im Norden Rios leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. In dem Elendsviertel war ein Auto entdeckt worden, aus dem heraus am Sonntag die 28-jährige Polizistin während einer Patrouille in den Rücken geschossen worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.