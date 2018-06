Berlin (AFP) Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan hat in Berlin stärkere Unterstützung für den Beitritt seines Landes zur Europäischen Union gefordert. "Wir erwarten von Deutschland weiter Unterstützung auf dem Weg in die EU und bei dem Beitrittsprozess", sagte Erdogan am Dienstag bei einem Vortrag in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (dgap) in Berlin. "Wir wünschen uns, dass Deutschland uns noch stärker unterstützt als bisher." Zugleich gestand Erdogan ein, dass auch sein Land in der Pflicht stehe, seinen Reformkurs fortzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.