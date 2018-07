Berlin (AFP) Die beiden großen christlichen Kirchen in Deutschland haben die schleppende Entschädigung ehemaliger Heimkinder kritisiert, die in Erziehungsanstalten Leid und Unrecht erfahren haben. Die Wartezeiten für die Bearbeitung der Anträge betrage oft mehrere Monate, was bei den Betroffenen neues Leiden verursache, erklärten der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, und der Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Nikolaus Schneider, am Dienstag gemeinsam.

