Tübingen (AFP) Die Schattenwirtschaft in Deutschland dürfte einer Studie zufolge auch im laufenden Jahr weiter schrumpfen. Ihr Volumen werde 2014 voraussichtlich um etwa zwei Milliarden Euro auf 338,5 Milliarden Euro abnehmen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Modellschätzung des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in Tübingen und des Linzer Schattenwirtschaftsexperten Friedrich Schneider. Die Schattenwirtschaft entspreche somit voraussichtlich 12,2 Prozent der offiziellen Wirtschaftsleistung.

