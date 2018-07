Berlin (AFP) Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat die internationale Gemeinschaft zu einem größeren Engagement für Syrien gedrängt. Gegen die Tragödie in dem Bürgerkriegsland müsse sich "die ganze Menschheit stellen", sagte er am Dienstag an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. "In einer Welt, wo 160.000 Menschen getötet werden, wie können die Menschen einfach zuschauen, als würden sie sich ein Fußballspiel anschauen?"

