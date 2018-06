Brüssel (AFP) Die in Europa lebenden Transgender werden nach Einschätzung der Menschenrechtsorganisation Amnesty International im Alltag häufig diskriminiert und bei der behördlichen Änderung ihres Geschlechts unmenschlich behandelt. Amnesty veröffentlichte am Dienstag den Bericht "The state decides who I am" (Der Staat entscheidet, wer ich bin), der auf Zeugenaussagen beruht und die Situation der Transgender in sieben EU-Staaten beleuchtet, darunter Deutschland.

