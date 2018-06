Berlin (AFP) Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat den türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan zur Zurückhaltung bei seinen Auftritten in Berlin ermahnt. "Wir hoffen, dass er dieses Mal eine Provokation wie im Jahr 2008 nicht nötig hat", sagte Anton Börner am Dienstag zu "Handelsblatt Online". Damit nahm Börner Bezug auf Erdogans Auftritt in der Köln-Arena. Damals hatte Erdogan die rund drei Millionen Deutsch-Türken im Land davor gewarnt, sich zu assimilieren und damit eine hitzige Debatte über Integration ausgelöst.

