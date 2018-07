Berlin (AFP) Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) rechnet mit einem sicheren Ablauf der Olympischen Winterspiele in Sotschi. "Ich bin zuversichtlich, dass die russischen Behörden alles Mögliche und Verantwortbare tun, die Sicherheit während der Olympischen Spiele zu gewährleisten", sagte der für Sport zuständige Minister im Interview mit der AFP-Tochter Sportinformationsdienst (SID). Eine "absolute Sicherheit" gebe es aber nicht - "weder in Sotschi, noch in Deutschland oder anderswo in der Welt".

