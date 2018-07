Brüssel (AFP) Der europäische Strommarkt wächst enger zusammen. Am Dienstag startete ein Verbund von Strombörsen und Netzbetreibern aus Deutschland und 13 anderen EU-Staaten in Nordwesteuropa mit einem Pilotprojekt für mehr Wettbewerb, wie die Europäische Kommission in Brüssel mitteilte. Die bislang noch fragmentierten Strommärkte in EU würden durch dieses und ähnliche Projekt "bald Geschichte sein", urteilte Energiekommissar Günther Oettinger.

