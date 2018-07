Brüssel (AFP) Der georgische Regierungschef Irakli Garibaschwili will die EU-Annäherung seines Landes entschlossen vorantreiben und sieht Georgien besser gegen Druck aus Russland gewappnet als die Ukraine. "Europa ist der einzige mögliche Weg für uns", sagte Garibaschwili am Dienstag in Brüssel der Nachrichtenagentur AFP. Georgien wolle "so schnell wie möglich" ein bereits ausgehandeltes Assoziierungsabkommen sowie einen Freihandelsvertrag mit der EU unterzeichnen, "am besten bis August".

