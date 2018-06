Berlin (AFP) Die in Deutschland lebenden Türken können bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei im Sommer in sieben Wahllokalen in Deutschland ihre Stimme abgeben. Die Stimmabgabe sei dort vier Tage lang möglich, sagte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Die Behörden beider Länder hätten sich geeinigt, dass Türken in Deutschland "diese Möglichkeit haben werden".

