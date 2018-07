Schwielowsee (AFP) Das Bundeskabinett soll am Mittwoch eine Aufstockung der Obergrenze des Bundeswehrmandats für den Einsatz im westafrikanischen Mali von derzeit 180 auf 250 Soldaten beschließen. "Die genaue Ausplanung" des weiteren Einsatzes werde daraufhin "in den nächsten zwei bis drei Wochen ganz konkret" erfolgen, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am Dienstag bei einem Besuch beim Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Schwielowsee bei Potsdam. Diese liege "in den Händen des Generalinspekteurs" der Bundeswehr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.