Wiesbaden (AFP) In Deutschland haben Krebspatienten heute eine im Schnitt drei Jahre höhere Lebenserwartung als vor 30 Jahren. Das durchschnittliche Alter der an Krebs gestorbenen Menschen lag im Jahr 2012 bei 73,2 Jahren, wie das Statistische Bundesamt anlässlich des Weltkrebstages am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Damit erhöhte sich das Sterbealter in den vergangenen 30 Jahren um 3,1 Jahre.

