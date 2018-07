Paris (AFP) Der französische Energiekonzern Total hat sich verpflichtet, kein Erdöl mehr in schützenswerten Welterbe-Gebieten zu fördern. Das kündigte die Weltkulturorganisation UNESCO am Montagabend in Paris an und begrüßte dies als "historische Entscheidung". Der britisch-niederländische Energieriese Royal Dutch Shell sowie die Vereinigung der 22 weltweit größten Minen-Unternehmen waren laut UNESCO bereits eine entsprechende Selbstverpflichtung eingegangen.

