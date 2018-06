Dortmund (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat ein Testspiel gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Dienstag mit 4:3 (3:1) für sich entschieden. Jonas Hofmann (2), Marco Reus und Marcel Schmelzer trafen für den BVB, der am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga bei Werder Bremen antritt. Für die Fortuna (Torschützen: Martin Latka, Timm Golley, Oliver Fink) war das Duell ein Härtetest für das erste Ligaspiel nach der Winterpause bei 1860 München am Montag (20.15 Uhr/Sky und Sport1).