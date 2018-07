Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft bestreitet das erste WM-Qualifikationsspiel des Jahres 2014 in Dublin gegen Irland. Die Begegnung wird am 5. April im Tallaght Stadium ausgetragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Das Stadion hat eine Kapazität von 6000 Sitzplätzen. Die Anstoßzeit ist noch offen.

Damit kommt es in Dublin zum Duell der beiden Führenden in der WM-Qualifikationsgruppe eins. Die DFB-Auswahl rangiert nach fünf Spielen und fünf Siegen souverän mit 15 Punkten und 40 Treffern an der Spitze, Irland folgt mit sieben Zählern auf Rang zwei, hat allerdings auch erst drei Begegnungen ausgetragen.