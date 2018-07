Düsseldorf (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich eine Verdopplung der Erlöse aus der Auslandsvermarktung ab 2015 zum Ziel gesetzt. Dies sagte Jörg Daubitzer in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der DFL Sports Enterprises auf dem SpoBiS-Kongress in Düsseldorf. Dies sei vor allem auf den neu abgeschlossenen Vertrag mit 21st Century Fox in den USA zurückzuführen.

In der kommenden Lizenzperiode, die die Spielzeiten 2015/16 bis 2017/18 umfasst, solle der Umsatz aus der DFL-Auslandsvermarktung insgesamt auf durchschnittlich rund 140 Millionen Euro pro Saison steigen und sich damit verdoppeln.

Daubitzer bezeichnete die im Herbst 2013 vereinbarte Kooperation mit Fox als "grandiosen Schritt nach vorne". Die Bundesliga werde ab 2015/16 durch die Zusammenarbeit mit dem Rupert-Murdoch-Unternehmen rund 90 Millionen TV-Haushalte in den USA erreichen.

Diese technische Reichweite hat der für die Übertragungen vorgesehene Sender Fox Sports 1. Bislang sind die Spiele aus der höchsten deutschen Spielklasse in den USA nur auf dem deutlich weniger verbreiteten Sender GolTV empfangbar.