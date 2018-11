Rom (SID) - Für Lazio Roms Kapitän Stefano Mauri ist die sechsmonatige Sperre infolge seiner Verwicklung in den Wett- und Manipulationsskandal im italienischen Fußball zu Ende. Der 33-Jährige nahm am Dienstag erstmals wieder am Training mit der Mannschaft um den deutschen Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose teil und soll bereits am Sonntag beim römischen Derby gegen den AS Rom wieder in Lazios Kader stehen. Dies berichtet die Sportzeitung Corriere dello Sport.

Mauri war Anfang August vom nationalen Verband FIGC gesperrt worden, weil er von Spielmanipulationen erfahren, sie jedoch nicht gemeldet hatte. Die Sperre gegen den Mittelfeldspieler, der stets seine Unschuld beteuerte, war im Januar von neun auf sechs Monate reduziert worden.