Düsseldorf (SID) - Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hat der Europäischen Fußball-Union UEFA und deren Präsident Michel Platini (58) zum wiederholten Male die Pistole auf die Brust gesetzt. "Das Financial Fair Play muss ab dem 1. Juli mit aller Konsequenz umgesetzt werden. Das ist eine Nagelprobe für die UEFA, die es sich nicht gefallen lassen wird, dass ein Klub nach drei Jahren Übergangszeit die Kriterien nicht einhält", sagte der 58-Jährige am Dienstag bei der SpoBis in Düsseldorf.

Auf dem größten Sportbusiness-Kongress in Europa erläuterte Rummenigge, dass bei einem weiteren wirtschaftlichen Wildwuchs in Europa die Bundesliga im internationalen Vergleich schon bald hinterherhinken werde.

"Die Bundesliga erfüllt zu 100 Prozent die Bedingungen, aber das ist nicht überall so in Europa. Deshalb heißt es ja auch Fairplay, und das muss zwingend hergestellt werden. Wir müssen zu einer gewissen Rationalität und Vernunft im Fußball zurückkehren", sagte der Bayern-Boss. Ansonsten werde es ein erneutes deutsch-deutsches Champions-League-Finale wie im vergangenen Sommer zwischen Bayern München und Borussia Dortmund so schnell nicht mehr geben.