Kingston (SID) - Winfried Schäfer hat seinen auslaufenden Vertrag als Jamaikas Fußball-Nationaltrainer bis zur WM 2018 in Russland verlängert. "Ich freue mich auf diese neue Aufgabe", schrieb der 64-Jährige am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Schäfer betreut die "Reggae Boyz" seit Juli 2013, hat in sechs Spielen aber noch keinen Sieg gefeiert und zuletzt auch den Sprung zur WM 2014 in Brasilien verpasst.