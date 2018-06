Swansea (SID) - Der walisische Premier-League-Klub Swansea City hat seinen Teammanager Michael Laudrup entlassen. Das gab der Verein des deutschen Torhüters Gerhard Tremmel am Dienstagabend bekannt. Der Däne Laudrup, in den 80er und 90er Jahren einer der besten Spielmacher der Welt, hatte den Verein 2012 ein Jahr nach dem Aufstieg in die höchste englische Spielklasse übernommen.

Grund der Trennung ist neben der jüngsten sportlichen Probleme offensichtlich, dass der 49-Jährige dem Tabellenzwölften der Premier League keine Zusage für eine Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus geben wollte. "Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens getroffen", sagte Geschäftsführer Huw Jenkins: "Das ist das erste Mal seit zehn Jahren, dass wir uns auf die Weise von einem Trainer trennen, aber es ist im besten Interesse des Vereins und unserer Fans. Wir mussten damit die stetige Unsicherheit beseitigen, was Michaels langfristige Zukunft bei uns angeht."

Abwehrspieler Garry Monk (34) wird nun zum Interimstrainer bei den "Schwänen" aufsteigen, die nur eines ihrer vergangenen zehn Ligaspiele gewonnen haben. Jenkins erklärte, er habe am Dienstag bei einem letzten Treffen versucht, eine gemeinsame Basis mit Laudrup zu finden - vergeblich. Den jahrelangen Erfolg des Vereins habe er als gefährdet angesehen.

Laudrup hatte mit Swansea, dem ersten walisischen Verein der Premier League, den Ligapokal gewonnen und die Gruppenphase der Europa League erreicht. Er ließ attraktiven Fußball spielen und galt bereits als künftiger Mann für eine der Top-Mannschaften in England. Im Sommer wurde er als Kandidat auf die Nachfolge von David Moyes (nun Manchester United) beim FC Everton gehandelt, der dann aber Roberto Martinez verpflichtete.