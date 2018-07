New York (SID) - Fußball-Welt- und Europameister Spanien wird sich bei einem Turnier in den USA (27. Mai bis 10. Juni) auf die WM 2014 in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) vorbereiten. Das gab die veranstaltende Major League Soccer (MLS) bekannt.

Neben den Spaniern haben Nigeria, die Elfenbeinküste, Bosnien und Herzegowina, Griechenland, Honduras, Bolivien und El Salvador ihre Teilnahme an dem Turnier zugesagt.