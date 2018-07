Düsseldorf (SID) - Vier Monate vor dem Start der Fußball-WM (12. Juni bis 13. Juli) hat FIFA-Generalsekretär Jérôme Valcke die rechtzeitige Fertigstellung aller Stadien in Aussicht gestellt. "Die Stadien, auch das in Curitiba, werden alle Ende April fertig sein. Wir haben keinen Plan B und brauchen auch keinen Plan B", sagte der Franzose am Dienstag auf der SpoBiS, Europas größtem Sport-Business-Kongress, in Düsseldorf.

Der Generalsekretär des Weltverbandes berichtete, er sei mit den Verantwortlichen in Curitiba, aber auch in Sao Paulo und Porto Alegre, wo die Bauarbeiten ebenfalls hinter dem Zeitplan liegen, tagtäglich in Kontakt. Er sei vor Kurzem erst wieder persönlich vor Ort gewesen. "Wir haben vor einigen Tagen dort einen Krisengipfel gehabt und uns über den aktuellen Stand der Bauarbeiten informiert. Wir haben insgesamt zufriedenstellende Antworten bekommen. Die Bauarbeiten machen Fortschritte, wir sind auf einem guten Weg", sagte der 53-Jährige dem Sport-Informations-Dienst (SID).