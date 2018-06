Montréal (AFP) Knapp zwei Wochen nach dem verheerenden Brand in einem kanadischen Altenheim sind die Bergungsarbeiten eingestellt worden. Die sterblichen Überreste, die in den Trümmern entdeckt worden seien, würden nun mit den Vermisstenlisten abgeglichen, sagte am Montag die Sprecherin der Gerichtsmedizin der Provinz Québec. Bisher wurden 28 Leichen geborgen. 17 der Opfer wurden identifiziert. Insgesamt wurden 32 Senioren nach dem Brand als vermisst gemeldet.

