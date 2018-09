Hamburg (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Emma Thompson (54) war in ihrer Jugend eine kleine Rebellin. "Konservativ bin ich ganz sicher nicht. In den 80ern war ich eine Punk-Rockerin - so richtig wild, mit Sicherheitsnadeln im Gesicht", sagte die Britin der Zeitschrift "Meins".

In ihrer Studienzeit sei sie dann "eine militante, zornige Feministin mit Glatze und Latzhosen" gewesen. Später habe sie Sozialarbeiterin werden wollen, habe dann aber die Comedy für sich entdeckt: "Das machte mehr Spaß."

Heute setzt sich die Mutter einer 14-jährigen Tochter als Vorsitzende der Helen-Bamber-Stiftung für Menschen in Not ein: "Ich will nicht daran denken müssen, dass gleichzeitig andere Kinder an Hunger sterben. Das versuche ich mit anderen zu ändern."