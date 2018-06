Almeria (SID) - Motorrad-Pilot Sandro Cortese hat sich nach seiner enttäuschenden Premierensaison viel für das zweite Jahr in der Moto2-Weltmeisterschaft vorgenommen. "Unser Ziel ist ganz klar, einen weiteren Schritt zu machen, ständig in den Top 10 zu sein und ganz nach vorn zu kommen", sagte der 24-Jährige im Fachmagazin Motorsport aktuell. Die körperlichen Voraussetzungen dafür seien nach der intensiven Wintervorbereitung schon einmal gegeben: "Ich fühle mich so gut wie noch nie."

Der Berkheimer war nach dem Gewinn des Moto3-Titels in die nächsthöhere WM-Klasse gewechselt. Mit Platz 20 im Endklassement und 19 WM-Punkten blieb Cortese hinter den Erwartungen zurück. "Sich wieder hinten anstellen zu müssen, war letztes Jahr für uns alle im Team schon sehr, sehr bitter", gibt der Schwabe zu: "Die Moto2 war eine neue Herausforderung."

In dieser Woche geht Cortese bei privaten Tests in Almeria für das Intact-Team auf die Strecke, danach geht es in Valencia und Jerez weiter. Auf jedem Kurs stehen jeweils drei Trainingstage zur Verfügung.