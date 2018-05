Sotschi (SID) - Nach der Verbannung von Karel Fajfr aus der deutschen Olympiamannschaft hofft die Deutsche Eislauf-Union (DEU) auf die Hilfe von dessen Trainerkollegen Ingo Steuer. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte Fajfr nicht als Betreuer der ehemaligen deutschen Paarlauf-Meister Maylin und Daniel Wende aus Oberstdorf zugelassen, der 70-Jährige war vor 19 Jahren wegen sexueller Belästigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

"Es wäre schön, wenn Maylin und Daniel auf diese Weise weitere Unterstützung erfahren könnten", sagte DEU-Vizepräsidentin Elke Treitz in Sotschi dem SID. Beim am Donnerstag beginnenden Teamwettbewerb werden die deutschen Vize-Meister aushilfsweise von Einzeltrainerin Viola Striegler und Eistanz-Bundestrainer Martin Skotnicky betreut.

Steuer wird zusammen mit den Medaillenkandidaten und viermaligen Weltmeistern Aljona Savchenko und Robin Szolkowy aus Chemnitz am Samstag am Schwarzen Meer erwartet. Die Paarlauf-Konkurrenz wird am 11./12. Februar ausgetragen.