Sotschi (SID) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat bei seiner Ankunft in Sotschi drei Tage vor Beginn der Winterspiele IOC-Präsident Thomas Bach ein "Fest für alle Sportliebhaber" versprochen. "Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles tun, damit Sotschi eine gastfreundliche Heimat für alle Teilnehmer, für alle Besucher sein wird", sagte Putin zu Bach bei einem gemeinsamen Treffen am Dienstagnachmittag: "Die Hauptaufgabe ist es, die Spiele in Sotschi zu einem Fest für alle Sportliebhaber in der Welt zu machen."

Die etwa 40 Milliarden Euro teuren Spiele sind das bislang größte Prestigeobjekt des russischen Präsidenten, der unter anderem wegen seiner umstrittenen Anti-Homosexuellen-Gesetzgebung seit Monaten weltweit in der Kritik steht. Der Kreml-Chef hatte schon vor Wochen auch allen homosexuellen Besuchern der Spiele eine Wohlfühlgarantie gegeben - und Bach die Zusicherung, die Olympische Charta zu achten. Diese verbietet Diskriminierungen jeglicher Art.

Am Abend eröffnete Putin die 126. Session des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) im Simny Theater. In seiner Rede sagte er, er hoffe, dass alle "das neue Russland" besser verstehen würden.

Bach bedankte sich in seiner Rede ausdrücklich bei Putin für die Unterstützung der Winterspiele und dafür, dass er die Kandidatur "bis heute angeführt" habe. Er erinnerte Putin aber auch an seine Zusage, "die Olympische Charta während der Spiele zu respektieren".

Zuvor hatte Putin am Dienstag Gerüchte dementiert, er habe die Wahl des letzten Fackelträgers bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele maßgeblich beeinflusst. "Ich habe davon gehört. Das sind die üblichen Gerüchte", sagte Putin am Dienstag und stellte klar: "Wir haben eine Menge herausragender Personen, die in aller Welt bekannt sind. Und ich werde mich da nicht einmischen."

Das Entzünden des Olympischen Feuers ist der Höhepunkt der Eröffnungsfeier am kommenden Freitag im Fisht Olympic Stadium (17.14 MEZ/20.14 Ortszeit, live im ZDF). Im Internet kursierten Spekulationen, wonach die ehemals herausragende Rhythmische Sportgymnastin Alina Kabajewa dafür auserwählt worden sei. Der Olympiasiegerin von 2004 wurde lange Zeit ein Verhältnis zu Putin nachgesagt.

Das Gerücht, dass er vielleicht sogar selbst derjenige sei, der das Feuer entzünde, widersprach Putin ebenfalls: "Ich repräsentiere den Wintersport nicht. Ich bin nur ein Fan."

Putins erster Gang am Dienstag hatte ihn zu einem Leoparden-Gehege in den Bergen oberhalb der Stadt am Schwarzen Meer geführt. Bei einer Jeep-Tour habe er persönlich nach "seinen Jungs" sehen wollen, hatten russische Medien gemeldet.