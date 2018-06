Sotschi (SID) - Super-G-Olympiasieger Aksel Lund Svindal hat bei seiner Ankunft in Sotschi den Organisatoren sein Vertrauen ausgesprochen und drei Tage vor der Eröffnung der Winterspiele am Freitag den Spaß in den Vordergrund gestellt. "Für mich ist es sehr wichtig, dass Olympia Spaß macht. Ich habe, was die Sicherheit angeht, großes Vertrauen, und das ist wichtig. Es macht keinen Spaß, wenn man viel nachdenken muss", sagte der norwegische Skirennläufer dem SID unmittelbar nach seiner Ankunft am Schwarzen Meer.

Bei den Spielen vor vier Jahren im kanadischen Vancouver hatte der 31-Jährige den kompletten Medaillensatz gewonnen und neben dem Sieg im Super-G noch Platz zwei in der Abfahrt und den dritten Rang im Riesenslalom erreicht. Auch in Sotschi will er "wieder schnell sein und Olympia genießen. Es ist kein normales Rennen. Ich glaube, in den nächsten Tagen wird die olympische Stimmung kommen", sagte Svindal.