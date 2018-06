Sotschi (SID) - Achtung, Ansteckungsgefahr: Weil sie stark erkältet ist, musste die norwegische Gold-Hoffnung Silje Norendal das Olympische Dorf in Krasnaja Poljana verlassen. Die 20 Jahre alte Snowboarderin, die nach ihrem jüngsten Triumph bei den X-Games als Mitfavoritin in den Slopestyle-Wettbewerb geht, wohnt jetzt in einem Hotel in Sotschi. Norendal muss norwegischen Medien zufolge Antibiotika nehmen. An der Qualifikation am Donnerstag soll sie aber teilnehmen können.

Der Slopestyle-Wettbewerb am Samstag (9.45 Uhr/MEZ) ist eine der zwölf neuen Disziplinen bei den Spielen in Russland (7. bis 23. Februar). Norendal gilt als größte Konkurrentin von Jamie Anderson. Die 23 Jahre alte Amerikanerin gewann viermal Gold bei den X-Games und wurde vor eineinhalb Wochen Zweite hinter Norendal.