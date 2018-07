Sotschi (SID) - Der zweimalige Halfpipe-Olympiasieger Shaun White hat großen Respekt vor dem olympischen Kurs in Rosa Chutor, auf dem schon einige Topfahrer gestürzt sind. "Er ist schon furchteinflößend. Es gibt mehr risikobehaftete Stellen als auf anderen Strecken", sagte der Amerikaner am Dienstag.

Der Snowboard-Superstar nimmt in Sotschi sowohl am Halfpipe- als auch am Slopestyle-Wettbewerb teil: "Es war kein leichter Weg, das hinzubekommen, aber ich habe gern eine Menge Arbeit investiert."