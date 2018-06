Sotschi (SID) - Auf der anspruchsvollen und von vielen Athleten scharf kritisierten Slopestyle-Strecke bei den Olympischen Spielen in Sotschi hat sich erneut ein schwerer Sturz ereignet. Nur einen Tag nach dem Unfall des norwegischen Mitfavoriten Torstein Horgmo kam am Dienstag die finnische Snowboarderin Marika Enne zu Fall. Die 21-Jährige beendete nach dem Missgeschick beim letzten Sprung zwar ihren Lauf, wurde danach aber auf einer Trage abtransportiert.

"Sie hat eine Verletzung am Kopf erlitten", sagte Finnlands Trainer Mats Lindfors. Genauere Informationen wurden zunächst nicht bekannt, die Diskussion über die nach Torsteins Verletzung (Schlüsselbeinbruch) und dem dadurch bedingten Olympia-Aus entschärfte Strecke wirft allerdings schon jetzt einen Schatten auf die olympische Premiere der Slopestyler.

Diese beginnt am Donnerstag (7.00 Uhr MEZ) mit der Qualifikation, die Medaillen im Gebiet von Rosa Khutor werden am Samstag und am Sonntag vergeben.