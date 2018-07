Dubai (SID) - Vor einem Jahr duellierte sich Radprofi Tony Martin (28/Quick Step) in einem Show-Wettkampf mit einem Rennpferd, diesmal tritt der Zeitfahr-Weltmeister im Emirat Dubai gegen seine Konkurrenten auf zwei Rädern an. Bei der erstmals ausgetragenen Dubai Tour (5. bis 8. Februar) feiert der gebürtige Cottbuser seinen Saisoneinstand. "Sechs Sekunden war ich damals über 1000 Meter langsamer als das Pferd. Nun gibt es aber wieder Chancengleichheit", schrieb Martin auf seiner Homepage.

Und sofort die Möglichkeit, den ersten Sieg im neuen Jahr zu landen, denn die kleine viertägige Rundfahrt startet mit einem Rennen in seiner Spezialdisziplin, das auf normalen Straßenrädern bestritten wird. "Es wird natürlich ein erster Gradmesser werden", teilte der dreimalige Champion mit: "Mein Gefühl im Training war zuletzt sehr gut. Und auch die sehr guten Testergebnisse haben mir Rückenwind gegeben."

Bei der Dubai-Premiere dürfte nicht nur Martin auf seine Kosten kommen, auch für Sprintstar Marcel Kittel (Giant/Arnstadt) hält das Rennen Gelegenheiten bereit. Im Wüstenstaat steht erstmals in der noch jungen Saison ein Aufeinandertreffen mit Martins britischem Teamgefährten Mark Cavendish bevor.

Parallel dazu startet Kittels Kollege John Degenkolb (Gera) in Frankreich beim Etoile de Bessèges (5. bis 9. Februar). Der Rostocker André Greipel (Lotto) greift nach seinen beiden Etappensiegen bei der Tour Down Under ab 9. Februar bei der Katar-Rundfahrt wieder ins Geschehen ein.