Sotschi (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag ein Programm zur Auswilderung von Leoparden nahe den Sportanlagen für die Olympischen Winterspiele bei Sotschi vorgestellt. Die Umweltsituation habe sich durch die Bauarbeiten für die Sportanlagen nicht verschlechtert, sondern verbessert, sagte Putin vor Vertretern des Internationalen Olympischen Komitees, die er mit seinem eigenen Geländewagen zu einer Aufzuchtstation für die Wildkatzen in dem Naturreservat in den Bergen oberhalb der Schwarzmeerstadt fuhr. Umweltschützern zufolge wurden durch die Bauarbeiten irreversible Schäden verursacht.

