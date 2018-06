Moskau (AFP) Der syrische Oppositionsführer Ahmed Dscharba ist am Dienstag von Russlands Außenminister Sergej Lawrow empfangen worden. Bei den Gesprächen in Moskau sollte es vor allem um die weiteren Verhandlungen nach der ergebnislosen Syrien-Friedenskonferenz in Genf gehen, wie ein Berater des Chefs der syrischen Nationalen Koalition, Munser Akbik, der Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte. Wichtige Themen seien Hilfslieferungen in syrische Städte, eine Freilassung von Gefangenen und die Bildung einer Übergangsregierung.

