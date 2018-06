Teheran (AFP) Bei einem Dreier-Treffen in Teheran haben Vertreter Syriens, des Iran und der Schweiz über eine Verbesserung der humanitären Hilfe für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs beraten. Im Mittelpunkt hätten "mehrere operationelle Frage" gestanden, sagte der Delegierte des Schweizer Bundesrates für Humanitäre Hilfe, Manuel Bessler, am Dienstag in der iranischen Hauptstadt. Das Ziel sei, "bessere Bedingungen für humanitäre Aktionen zu schaffen".

