Tunis (AFP) Bei einem Einsatz von Sicherheitskräften in Tunesien ist der mutmaßliche Mörder des führenden Oppositionellen Chokri Belaid getötet worden. Die Nationalgarde habe in der Hauptstadt Tunis insgesamt "sieben schwer bewaffnete Terroristen" getötet, sagte Innenminister Lotfi Ben Jeddou am Dienstag vor Journalisten. Unter ihnen sei Kamel Gadhgadhi gewesen, der verdächtigt wurde, Belaid im Februar 2013 getötet zu haben. Der Mord an Belaid hatte damals eine schwere politischen Krise ausgelöst und letztlich zum Rücktritt der Regierung der islamistischen Ennahda-Partei geführt.

