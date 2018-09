Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch ist nach Angaben eines Vertrauten unter Umständen zu vorgezogenen Neuwahlen bereit. Sollte es keine andere Lösung des Machtkampfs in der Ukraine geben, sei Janukowitsch bereit vorzeitige Parlaments- und Präsidentenwahlen anzusetzen, sagte der Vertreter des Präsidenten im Parlament, Juri Miroschnitschenko, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Das habe Janukowitsch bei einem Treffen mit Abgeordneten seiner regierenden Partei der Regionen in der vergangenen Woche angedeutet.

