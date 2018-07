New York (AFP) Für Kenner der Szene ist die neue Heroin-Welle nicht mehr überraschend, aber die breite Öffentlichkeit wurde erst durch den Tod von Oscar-Preisträger Philip Seymour Hoffman aufgeschreckt. Der 46-jährige Filmstar wurde am Sonntag tot in seinem Badezimmer gefunden, eine Spritze im Arm, 50 volle und leere Drogen-Heftchen laut US-Medien in der Wohnung verteilt. Drei Tage zuvor waren in der Bronx 13 Kilogramm Heroin beschlagnahmt worden, zum Marktwert von acht Millionen Dollar (knapp sechs Millionen Euro). Und in nur zwei Wochen starben in Pennsylvania 22 Menschen an einer Überdosis Heroin.

