Washington (AFP) In den USA dürfen bald Autos fahren, die zur Verhinderung von Unfällen miteinander Daten austauschen. Die zuständigen Behörden gaben am Montag grünes Licht für den Einsatz der Technologie, die seit 2012 getestet wurde. Entsprechend ausgestattete Autos können einander unter anderem ihre Position und ihre Geschwindigkeit mitteilen und den Fahrer warnen, wenn zum Beispiel an einer schlecht einsehbaren Kreuzung ein Unfall droht.

