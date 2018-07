Chicago (AFP) Nach einer dramatischen Flucht mit Geiselnahme ist ein Vierfach-Mörder in den USA wieder hinter Gittern. Die Polizei habe den 40-jährigen Michael David Elliot am Montagabend (Ortszeit) im Bundesstaat Indiana gefasst, teilten die Behörden mit. Elliot war am Sonntag aus dem Gefängnis von Ionia im Nachbarstaat Michigan geflohen.

