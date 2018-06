Buenos Aires (AFP) Bei einem Brand in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires sind am Mittwoch neun Rettungskräfte ums Leben gekommen. Es seien zudem mehrere weitere Einsatzkräfte schwer verletzt worden, als eine Mauer in einem brennenden Lagerhaus einstürzte, sagte ein Behördenvertreter vor Reportern. Es werde noch nach weiteren Opfern unter den Trümmern gesucht. Mehrere der Verletzten kämpften um ihr Leben.

