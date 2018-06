Hamburg (dpa) - Schreckliches Drama in Hamburg: Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Hamburg sind am Abend zwei Kinder und ihre Mutter ums Leben gekommen. Die Mutter sei etwa 30 Jahre alt gewesen, die Kinder zwischen 5 und 8 Jahre, sagte ein Feuerwehrsprecher. Mehrere der mehr als 20 Bewohner erlitten Rauchvergiftungen oder andere Verletzungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden, darunter eine Schwangere, ein Säugling und drei Kinder. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt in einem Stromkasten im Erdgeschoss den Brand ausgelöst haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.