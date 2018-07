São Paulo (AFP) Wenige Monate vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft ist in mehreren Bundesstaaten Brasiliens die Stromversorgung zusammengebrochen. Einwohner im Norden, Südosten und Süden des Landes waren von der Panne am Dienstag betroffen, wie der nationale Stromversorgen ONS mitteilte. Medienberichten zufolge fiel der Strom in elf Bundesstaaten aus, darunter auch sechs Regionen, in denen im Juni und Juli Spiele der WM ausgetragen werden. Insgesamt saßen demnach drei Millionen Menschen im Dunkeln. Nach 40 Minuten begann sich die Lage nach Angaben des Stromversorgers wieder zu normalisieren.

