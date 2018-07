Paris (AFP) In China haben Wissenschaftler vor einer neuen gefährlichen Variante des Vogelgrippe-Virus gewarnt: Das "Pandemie-Potenzial" des neuen Virus H10N8 dürfe "nicht unterschätzt werden", erklärte ein Team um Yuelong Shu vom chinesischen Seucheninstitut CDC am Mittwoch in Peking. Der Warnung ging der Tod einer 73-jährigen Frau in Nanchang in der südöstlichen Jiangxi-Provinz im Dezember voraus, bei der eine schwere Lungenentzündung diagnostiziert worden war. Die Behörden machten das Virus dafür verantwortlich.

