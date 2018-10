Berlin (AFP) Die Führung der Grünen erwartet für den Europa-Parteitag am kommenden Wochenende in Dresden Kontroversen zum Wahlprogramm und eine Kampfabstimmung über die Spitzenkandidatin. Die Delegierten werden über konkurrierende Anträge zu einem europäischen Bundesstaat, das geplante Freihandelsabkommen mit den USA oder den Vorschlag einer europäischen Armee beraten, wie Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Mittwoch vor Journalisten in Berlin sagte.

